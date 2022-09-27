Чи спрацює у Путіна кримський сценарій: Жданов про "референдуми" на окупованих територіях

Росія після проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях спробує приєднати їх за кримським сценарієм, проте планам окупантів заважають поразки на фронті. Президент РФ Володимир Путін навряд чи наважиться реалізувати погрози щодо застосування ядерної зброї, щоб змінити цю ситуацію.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

"Проведення "референдуму" було суто фактичне. Неможливо реально провести референдум, вони не знають списки виборців. Це повна фікція. Так само вони й будуть "приєднувати" ці території. Напишуть те, що їм потрібно за результатами референдуму, що начебто провели, і оголосять, а Держдума проголосує. Ми це вже проходили в 2014 році, коли вони в нас анексували Крим", - зазначив Жданов.

На його думку, на хід бойових дій проведення "референдумів" ніяк не вплине:

"Президент про це чітко сказав. Ми як наступали, так і будемо наступати. Як звільняли свої території, так і будемо звільняти. Весь цивілізований світ, окрім Росії, буде вважати ці території Україною".

Військовий експерт допустив, що Росія буде погрожувати ядерною зброєю, "але навряд чи РФ, залишившись сам на сам проти всього світу, захоче її застосовувати".

Жданов нагадав, що, за деякими даними, навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не буде визнавати ці "референдуми", через побоювання чергової хвилі санкцій.

Також експерт вважає, що після "референдумів" не слід чекати від військ РФ активізації на фронті.

"На сьогоднішній день на фронті склалася ситуація не на користь РФ. У нас навіть більше переваги, в нас стратегічна ініціатива і ми потроху ведемо наступальні дії. Росія обороняється, на сьогодні вона навіть не може провести ескалацію конфлікту - немає сил і засобів. Говорити про те, що завтра почнуться якісь події на фронті - ні. Ми маємо успіх на деяких напрямках і намагаємося його розвивати. Сьогодні Росія не в тому становищі, шоб щось ескалувати, або погіршувати ситуацію на фронті", - пояснив він.

Нагадаємо, Росія провела на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані "референдуми" про входження до складу РФ.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує проведення псевдореферендумів і що жителі окупованих територій нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість будь-яких переговорів з Володимиром Путіним проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

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