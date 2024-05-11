Чи справді 50 тисяч?: Експерт оцінив, скільки російський військ наступають на Харківщині

Під час наступу в Харківській області на передньому краї оперує російське угруповання в кількості трохи більше 2000 військових. Інформація про 50-тисячне вороже угруповання, яке начебто наступає на Харків, – це "нісенітниці".

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"З приводу 50-титисячного угруповання, яке наступає на Харків. Будь ласка, не несіть нісенітниці в маси! 50 тисяч – це загальна чисельність ГВ "Північ"! А якщо бути точнішими, то майже 53 тисячі із загальною кількістю техніки у вигляді: танки – 400; ББМ – 1000; ствольна артилерія – 1 000; РСЗВ – понад 100", – наголосив оглядач.

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Він зауважив, що з цієї кількості російських військ близько 35 тис. розподілено вздовж кордону з Україною в Курській, Брянській та Бєлградській областях. Тобто – не в одній окремо взятій локації, а вздовж 750 км.

Скільки російських військ воюють на Харківщині

За повідомленням Коваленка, у бойових діях у прикордонній зоні Харківської області зараз беруть участь російські підрозділи 7-го ОМСП 11 та 18-ї МСД 11 АК, а також підрозділи 44 АК. Зокрема, 30-й МСП, 72-й МСД та 128-й ОМСБр.

"Причому очевидно, що основні ударні сили 44-го АК досі повністю не розгорнуті в зоні відповідальності корпусу (до початку активних дій повинні були перекинути 3 750 тіл, але не вклалися), у зв'язку з чим активно і використовуються сили 11 АК, зокрема, штурмові роти та кілька батальйонних груп, що говорить про оперування на передньому краї чисельно угрупуванням трохи більше 2000 тіл, без урахування резервів", – підрахував військово-політичний оглядач.

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"Тому коли хтось із розумним виглядом говорить про наступ на Харків, угруповання в 50 тисяч... Деталі важливі. Харків'яни і так живуть третій рік поспіль у стані нескінченного стресу", – додав Коваленко.

Він зазначив, що 50-тисячне угруповання російських військ – це не та кількість, яка може реально загрожувати окупацією Харкову. Водночас він закликав у епоху масштабних ворожих ІПСО "не додавайте людям нервів гучними, шокуючими заявами, що мають лише відносний стосунок до реальності".

Нагадаємо, як повідомили 11 травня в Інституті вивчення війни, російські війська на Харківщині захопили селище Пильна і могли захопити Стрілечу, Красне та Борисівку. Однак аналітики ще не бачили геолокаційного підтвердження цієї оцінки.

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