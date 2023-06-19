Чи справді авіація РФ має перевагу під час контрнаступу ЗСУ: відповідь Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував думку, що Росія контролює небо на тих дільницях фронту, де відбувається наступ ЗСУ.

Про це глава Міноборони заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Я б не сказав, що контролює, у них там домінація. Але ж у нас є системи ППО наземні, які так само маневрують разом із сухопутними підрозділами. І дають можливість цю домінацію зменшити, ми збиваємо їх. У бою в першу чергу потрібні ПЗРК. Як мінімум. Це дає мобільним групам маневр, і вони можуть на відстані до 7 000 метрів збивати повітряні цілі", – пояснив Резніков.

Міністр визнав, що якби Україна мала зараз F-16, ЗСУ цю домінацію зменшили.

"Але наші льотчики примудряються і на МІГ-29 чинити дива героїзму. Але... для успішнішого розвитку подій, звичайно, потрібно домінування ворога в небі усунути", — підсумував глава Міноборони.

Раніше Олексій Резніков визнав, що Україна зможе отримати західні бойові літаки лише напередодні 2024 року.

Нагадаємо, у статті The Economist говорилося, що окупанти активізували використання авіації на Запорізькому напрямку, щоб відбити український контрнаступ. Британська розвідка також повідомляла, що РФ здобула тимчасову перевагу в авіації на півдні України.

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