Чи справді F-16 збила система Patriot: оглядач оцінив заяву Безуглої

Військовий оглядач пояснив, чому винищувач не міг бути збитий системою Patriot.

Те, що винищувач F-16, який зазнав катастрофи 26 серпня, був збитий українською системою Patriot, є малоймовірним.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович.

Попович прокоментував заяву народної депутатки Мар’яни Безуглої про те, що F-16 був збитий українським ЗРК Patriot.

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"Така можливість є малоймовірною. Будь-яка зенітна ракета наводиться по об'єкту. Для цього спочатку треба виявити повітряну ціль, взяти її на супроводження й запустити ракету. Існує тільки така послідовність, причому для будь-якого ЗРК", – зауважив оглядач.

Він вказав, що ракета ЗРК Patriot має активну головку самонаведення. Вона має на борту власну РЛС, яка після пуску тримає на "прицілі" раніше виявлену ціль. Тобто вона сама опромінює об'єкт, сама отримує сигнал у відповідь та в такий спосіб наводиться на ціль.

"Таким чином будь-яке помилкове наведення виключається. У ППО взагалі ракети летять саме туди, куди їх наводять. Якщо припустити, що F-16 був збитий внаслідок friendly fire, то це означає не випадковість, а те, що збили саме той літак, який хотіли збити", – резюмував Попович.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16. Він розбився в авіакатастрофі 26 серпня під час відбиття російської масованої комбінованої атаки. Загинув пілот F-16 Олексій Месь з позивним "Мунфіш".

Безугла висловила думку, що причиною катастрофи F-16 став "дружній вогонь" української системи ППО через неузгодженість між підрозділами Повітряних сил.

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