Чи справді окупанти втечуть з Херсона: військовий експерт розповів, що відбувається у місті

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія РФ, можливо, готується залишити тимчасово окупований Херсон, але вони не відступлять просто так. На лівому березі Дніпра готуються нові рубежі оборони.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

"На правому березі Дніпра відбувається ротація військ. Вони виводять все, що їм може перешкодити - колабораціоністські адміністрації, архіви, документи, Росгвардію. Але при цьому вони готують Херсон до вуличних боїв. Вони переодягають свої найбільш боєздатні частини в цивільний одяг, займають квартири і будинки евакуювалися людей і роблять там вогневі точки. Це буде картинка для російського ТБ. Те, що бійці в цивільному будуть вести бій з ЗСУ, буде піднесено як опір місцевих жителів "окупації з боку України". Також вони будують лінії оборони перед самим Херсоном", - зазначив експерт.

Жданов також нагадав, що плацдарм на правому березі Дніпра - це фундамент, на якому тримається оборона всієї західної частини окупованих територій.

"Недарма Путін віддав наказ про те, що ні кроку назад з правого берега. Вони битимуться за правий берег до останнього російського солдата, бо втративши цей плацдарм, повністю обвалюється оборона на запорізькому напрямку і ми виходимо на перешийок", -додав він.

Ситуація на Херсонщині

Російські війська захопили Херсонщину у перші дні війни, на початку березня.

Російські військові готуються до оборони Херсона. В населені пункти Херсонської області окупанти звозять додатковий особовий склад. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 30 жовтня. Українські військові повідомляють, що основну оборону російська армія облаштовує навколо обласного центру.

Також, за інформацією Генштабу, під так звану евакуацію , яку на Херсонщині влаштували російські окупаційні сили, потрапили, зокрема, в’язні. Окупанти вивезли людей з виправної колонії №90 міста. Територію зазначеної установи російські військові використовують для розміщення особового складу та військової техніки, сказано у зведенні Генштабу. Повідомляється, що до селища Каланчак, яке розташоване неподалік Криму, прибуло близько сотні представників Росгвардії з міста Грозний.

, яку на Херсонщині влаштували російські окупаційні сили, потрапили, зокрема, в’язні. Окупанти вивезли людей з виправної колонії №90 міста. Територію зазначеної установи російські військові використовують для розміщення особового складу та військової техніки, сказано у зведенні Генштабу. Повідомляється, що до селища Каланчак, яке розташоване неподалік Криму, прибуло близько сотні представників Росгвардії з міста Грозний. Крім того, російські окупаційні сили планують перевірки людей, які залишаться у Херсоні після завершення оголошеної окупаційними силами евакуації з правобережної частини регіону. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його інформацією, "головною метою перевірок буде виявлення патріотично налаштованих херсонців серед тих, хто залишився у місті".

Також створені окупантами Telegram-канали 1 листопада поширили повідомлення про те, що жителі Херсону, які залишилися в місті, мають розповісти російським окупаційним структурам про місце свого перебування.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада. За словами очільника розвідки, у Херсоні зараз перебувають "найбільш підготовлені та найбільш боєздатні російські підрозділи".

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що частина жителів Херсона залишається в місті, попри тиск із боку російських окупантів. За його словами, містяни запасаються харчами, водою та чекають на звільнення міста.

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти на території Херсонської області відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації – перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ.

елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації – перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ. Військовослужбовці ЗСУ крок за кроком звільняють Херсонщину. Наші захисники деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

Як українські військові готуються до звільнення Херсона - снайпер "Дєд"

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