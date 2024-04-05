Чи справді окупанти зайшли до Часового Яру: у ЗСУ дали відповідь

За Часів Яр тривають бої, Росія бреше, що увійшла до передмістя, зазначив речник Східного командування Андрій Задубінний.

Українські військові в п'ятницю заперечували, що російські війська увійшли в передмістя Часів Яр, міста на сході Донецької області, але заявили, що в цьому районі ведуться бої.

Про це повідомив речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний у коментарі Reuters.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ – ред.) там немає, – сказав Задубінний. – Не вірте російським повідомленням".

Російське інформаційне агентство "РІА Новини" з посиланням на радника призначеного Росією так званого голови регіону раніше повідомило, що російські війська перебувають у передмісті Часового Яру.

Крім того, аналітики проєкту DeepState також стверджували, що російська окупаційна армія нібито зайшла до крайніх будинків у місті Часів Яр. Та додавали, що ситуація східніше від цього населеного пункту важка. "Важка ситуація східніше Часового Яру, адже ворог зайшов до крайніх будинків. Також були штурми і на багатоповерхівки, але там ворогу не вдалося закріпитися", - наголошують аналітики.

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