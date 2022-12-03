Чи справді окупанти збираються залишити територію ЗАЕС – експерт розповів про плани Росії

Інформація про відведення російських військ з території Запорізької АЕС наразі не підтверджується. Більше того, є заява прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що вони не планують виведення військового контингенту з території АЕС.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"На мою думку ситуація навколо АЕС – це мова про ядерний шантаж, який буде використовуватися як важіль військово-політичного тиску насамперед на країни Євросоюзу з метою змусити Україну сісти за стіл перемовин. Наразі лунають вже заяви, що РФ начебто може передати території ЗАЕС під контроль МАГАТЕ. Але будуть висуватися певні умови, певні торги", - вважає експерт.

Він наголосив, що захоплення ЗАЕС було однією з ключових цілей так-званої "спецоперації". Росіяни хотіли задарма вирішити проблему енергозабезпечення насамперед окупованих територій Криму. Україні досить легко блокувати ці процеси.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Наприкінці листопада президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС. Котін зазначив, що це не означає, що РФ може вже скоро вийти з нашої АЕС, проте є ознаки того, що вони готуються це зробити.

Згодом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про можливе відведення окупантів із Запорізької АЕС.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія все ж покине Запорізьку АЕС.

На початку грудня головного інженера ЗАЕС Юрія Черничука звільнили через співпрацю з російськими окупантами.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти відводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.

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