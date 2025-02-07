Чи справді РФ атакувала Україну "Орешніком" напередодні: офіційна заява

У ЦПД звернули увагу, що у разі таких запусків Росія має попереджати західних партнерів.

Росія на запускала ракету "Орешнік" по Україні 6 лютого. Відповідно, не було і падіння ракети на українській території.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Коваленко пояснив, що свідчить про те, що запуску "Орешніка" не було.

"Вчора не було запуску "орєшніка". Росія у випадку таких пусків має попереджати західних партнерів. Попередження не було, і самого запуску з подальшим "падінням ракети" також не було", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше видання Forbes повідомило, що 6 лютого росіяни знову запустили по Україні ракету "Орешнік", яка могла бути націлена на Київ, але до цілі "не долетіла".