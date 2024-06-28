Чи справді Росія почала наступ на Торецьк: пояснення аналітиків

Росіяни просуваються у напрямку Торецька. Раніше військові експерти казали, що саме це місто на Донеччині може стати справжньою ціллю "великого літнього наступу" Кремля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські війська зберігають темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку від моменту активізації в цьому районі 18 червня і, ймовірно, мають на меті загальмувати український наступ у цьому районі, але наразі існує невелика ймовірність швидкого просування росіян поблизу Торецька.

"Російські збройні сили наразі залучили до цієї операції лише обмежені сили, що свідчить про те, що вони продовжують віддавати перевагу поступовому просуванню шляхом послідовних різких атак, а не оперативним значним успіхам завдяки швидкому маневру", - йдеться у звіті.

Росіяни в ніч проти 18 червня посилили наступ на Торецькому напрямку (на південний захід від Часів Яр і на північний схід від Авдіївки) після загальної бездіяльності на цій ділянці фронту протягом 2024 року.Однак вони ще не досягли помітних тактичних успіхів у цьому районі.

"Чим далі російські сили просуватимуться в районі Часового Яру та на північний захід від Авдіївки, не здобуваючи досягнень на Торецькому напрямку, тим глибшим ставатиме український наступ на Торецькому напрямку, пропонуючи українським силам зону для ведення звичайного вогню по безпосереднім тилам. Наступальні дії росіян на Торецькому напрямку свідчать про те, що російське військове командування не вважає доцільним широкомасштабну операцію з наступу на Костянтинівку з кількох операційних напрямків", - зазначили експерти.

Нагадаємо, російські провоєнні Телеграм-канали 19 червня написали про початок наступу на Торецьк. Наприклад, канал Readovka заявив, що армія РФ атакує цю ділянку фронту одразу з декількох напрямків і змогла вклинитись в українську оборону на 2 км.

Український аналітичний портал DeepState підтверджує, що росіянам 19 червня дійсно вдалося на 2 км просунутись в напрямку від КПВВ "Майорськ" до селища Північне. Це вже околиця Торецька.

Головне на ранок 25 червня: Вступ України до ЄС, Евакуація з Торецька, Одруження в Дії

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