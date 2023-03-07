Чи справді влітку Росія змінить тактику через нестачу “інструментів війни”: полковник запасу ЗСУ відповів

А ось жива сила у росіян ніколи не скінчиться.

Як саме може змінити тактику ведення війни Росія влітку 2023 року? Чи справді це станеться через нестачу “інструментів війни”?

На ці питання ТСН.ua відповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"У росіян ніколи не скінчиться жива сила. Вони можуть її збирати принаймні по 100 тис. на місяць. У РФ не закінчаться і елементи техніки, які там можуть виробляти. Вони можуть виготовляти цю техніку, нехай у невеликих кількостях, тому повністю вона звичайно не закінчиться. Ми не знищимо заводи з її виробництва", - зазначив Світан.

Щодо закінчення ресурсів для ведення війни до літа 2023 року експерт зазначив, швидше за все, у Росії за рахунок санкцій піде на спад фінансова складова.

"Без грошей жодна війна не рухається. Під світовим тиском у росіян до літа фінансовий потік - кров, яка живить війну, закінчиться", - додав він.

Нагадаємо, що союзники передають зброю Україні для контрнаступу. І передають не лише про танки. Цю інформацію прокоментували джерела ТСН.ua в уряді.

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