Чи справді Україна приховала від західних партнерів дані про розгортання українських військ перед вторгненням: генерал Наєв відповів

Сергій Наєв пояснив, що іноземцям повідомляли лише те, на чому немає грифу таємності.

Екскомандувач Сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, чи справді Україна приховала від західних партнерів дані про розгортання українських військ перед вторгненням.

Про це Наєв розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Західні ЗМІ тоді посилалися на дані своїх розвідок, які говорили, що українські війська не готові, і буде провал. Потім почали говорити, що тодішній головком Валерій Залужний не давав західним партнерам дані про розгортання військ, тому що це секретні документи.

Генерал Сергій Наєв повідомив, наскільки це відповідає дійсності.

"Українським законодавством заборонено ділитися воєнними планами з іноземцями будь-якого рівня. Так само і в них – їхні плани вони ніколи нам не покажуть. Про щось дискутувати і повідомляти те, на чому немає грифу таємності, звісно, таке спілкування відбувалося", – пояснив він.

Раніше Наєв заявив, що Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще 8-10 років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка.

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