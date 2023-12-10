Чи справді українцям розсилають повістки через "Дію": прокоментували у SPRAVDI

Міністр цифровізації Федоров не раз наголошував, що повістки через цей сервіс надсилатися не будуть.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував поширену в Інтернеті інформацію, що українцям розсилають повістки від ТЦК та СП через "Дію".

Про це інформує SPRAVDI.

Фейки про те, що українцям через портал державних послуг "Дія" почали надходити повістки від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, поширили пропагандисти кремля з посиланням на відеофрагмент з такою повісткою.

"У "Дії" відсутня функція будь-яких послуг чи сповіщень щодо військового обліку, а міністр цифровізації Федоров вже наголошував, що повістки через цей сервіс надсилатися не будуть, розібралися фактчекери VoxCheck", - наголошують у SPRAVDI.

Фахівці пояснюють, найімовірніше, що "повістка" у відео - це намальована картинка, яку вивели на екран мобільного телефону під виглядом повістки. Помітно, що "герой" відео не торкається екрану пальцями, аби фейкова повістка залишалася на весь екран.

"До того ж праворуч і ліворуч від фейкової повістки помітно краї інших документів – це означає, що "повістка" має бути в розділі "Документи", а не в розділі "Повідомлення". Фейкарі у "сповіщенні від ТЦК" вказали імʼя та по-батькові отримувача, але не вказали його прізвище", - підкреслюють у Центрі.

Нагадаємо, у Мережі запустили фейковий бот від імені Умєрова. Що кажуть у Міноборони - читайте ТУТ.

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