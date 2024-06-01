Чи справді воюватимуть усі: що каже експерт з довготермінових стратегій

Навіть під час Другої світової війни більшість чоловіків не воювали. Щодо нинішньої війни в Україні, то хтось має бути на фронті, а хтось – в економіці. Але щоби працювали "інструменти справедливості", потрібна "чесна розмова".

Таку думку експерт з довготермінових стратегій, директор Інституту Фронтиру, член Несторівської групи, лектор УКУ Євген Глібовицький висловив у інтерв’ю LIGA.net.

"Нам все одно доведеться вийти у складну дискусію про те, що є справедливим. І нам доведеться відділяти півтони сірого. Зараз дуже легко казати про те, що всі будуть воювати. Навіть під час Другої світової війни більшість чоловіків не воювали", – зазначив Глібовицький.

"Питання в тому, що хтось буде в економіці, хтось буде на фронті. Як визначити, хто має бути де? Як мають працювати ці інструменти справедливості? Без чесної розмови цього зробити буде неможливо, тому що хтось буде себе почувати обдуреним. Переважно слабший буде себе почувати обдуреним", – висловив думку експерт.

За його словами, це означає, що в Україні треба змінювати інформаційний курс.

"Те, що відбувалося в інформаційному просторі в 22-му році, – оці два-три тижні, надуті очікування – вони нам зараз дуже дорого коштують. Це означає, що треба зробити висновки, вийти з політтехнологічної логіки прийняття політичних рішень і перейти в логіку побудови інституцій", – пояснив Глібовицький.

До слова, раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін висловив думку, що не може так бути, що усі воюватимуть. У жодній війні в історії не було такого, щоб абсолютно кожен стояв у військовому строю.

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