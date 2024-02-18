Чи справді ЗСУ тікали і здавалися в полон в Авдіївці: в ISW оцінили заяви пропагандистів

Окупанти оприлюднили заяви нібито про "значні" українські втрати, щоб продемонструвати масштаб своїх успіхів.

Американські аналітики спростовують заяви пропагандистів про те, що українські військові начебто втікали або здавалися у полон в Авдіївці.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституті вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що "російські джерела характеризували український відхід як неорганізований і дорогий за втратами і стверджували, що російським військам вдалося оточити великі українські групи в Авдіївці". Однак в ISW не знайшло жодних доказів, які підтверджували б ці російські заяви.

Аналітики США наводять заяви російських мілблогерів про те, що українські сили нібито зазнали великих втрат в Авдіївці через "безладне відведення, а Шойгу стверджував, що українські сили втратили понад 1500 особового складу за минулу добу".

В ISW звернули увагу, що кадри, які російські мілблогери поширили, не узгоджуються із заявами про українські втрати та полон українських військовополонених. Російські мілблогери також опублікували обмежені кадри кількох українських військовослужбовців, які відступають під вогнем, щоб підтвердити заяви про те, що виведення нібито було "неорганізованим". Втім, як пояснили в Інституті вивчення війни, ці кадри самі по собі не вказують на те, що мали місце великі хаотичні українські виведення.

В ISW вважають, що російські війська оприлюднили інформацію нібито про значні українські втрати, щоб продемонструвати масштаб своїх успіхів.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили деталі виведення військ з Авдіївки.

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