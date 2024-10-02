Чи сприятиме захоплення Вугледара наступу РФ у Донецькій області: відповідь аналітиків

Цей населений пункт не є особливо важливим логістичним вузлом.

Ймовірно, війська РФ захопили Вугледар в Донецькій області. Принаймні, про це свідчать останні геолокаційні дані, бо офіційного підтвердження немає. Втім, окупація цього міста навряд чи кардинально змінить перебіг наступу росіян на Донбасі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, деякі так звані "військкори" РФ вважають, що не чекають краху лінії фронту після захоплення Вугледару, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від міста і необхідність для російських військ повністю очистити його, щоб зробити його придатною позицією, з якої можна буде розпочинати нові атаки.

Пов'язаний з Кремлем "військкор" критикує заяви про те, що захоплення Росією Вугледара призведе до руйнування української оборони в Донецькій області і дозволить військам РФ просуватися до Краматорська та Слов'янська (обидва приблизно за 170 км на північний схід від Вугледару), після захоплення Курахового та Покровська. З його слів. аргумент не враховує той факт, що росіянам доведеться вести бої через сильно укріплені населені пункти далеко на північ і північний схід від Вугледару, таких як Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селідово, Курахове, Слов'янськ та Краматорськ.

"Захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить перебіг наступальних операцій у західній частині Донецької області. Здебільшого тому, що цей населений пункт не є особливо важливим логістичним вузлом. Крім того, до 1 жовтня росіяни контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледару. Це означає, що ворог уже мав можливість певною мірою перешкоджати українській логістиці у цій частині фронту", - йдеться у звіті американських аналітиків.

Вугледар розташований приблизно за 30 км на південь від нинішніх зусиль РФ у напрямку Покровська. Тому противнику необхідно маневрувати по 30 км відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська.

Крім того, Вугледар також розташований за 23 км на південь від шосе Н-15, яке тягнеться між Донецьком та прикордонною зоною Донецько-Запорізької області. Однак росіянам необхідно буде просуватися відкритою місцевістю в майбутній сезон бездоріжжя, щоб дістатися шосе.

Нагадаємо, проєкт DeepState повідомив 1 жовтня, що росіяни захопили Вугледар. За інформацією ресурсу, окупанти публікують вивішені триколорні ганчірки на всіх куточках міста.

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