Чи стане повернення Криму до України політичним крахом Путіна: прогноз західних ЗМІ

Надані Заходом танки посилять небезпеку для російських військ на півострів, однак цього недостатньо.

Звільнення Криму залежить передусім від готовності США надати Україні далекобійні снаряди.

Про це пише видання The Hill.

"Маючи ракети ATACMS чи ударні дрони Grey Eagle, Україна могла б успішно атакувати бази окупантів у Севастополі чи логістичний хаб у Джанкої. Надані Заходом танки, звичайно, посилять небезпеку для російських військ на півострові, але ключовими наразі є не вони. Успішність Володимира Путіна, як президента Росії, напряму залежить від того, чи контролюватиме він Крим", - пише видання.

Союзники України тривалий час зволікали з наданням Україні зброї, яка могла б становити загрозу для російської армії в Криму, пише видання.

"Однак останнім часом у Білому домі схиляються до того, що карту Криму можна успішно розіграти на потенційних мирних переговорах із Кремлем. Мовляв, якщо Україна матиме достатньо засобів, щоб відвоювати півострів, це істотно покращить її позиції на переговорах", - зазначили журналісти.

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