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Чи становлять війська Північної Кореї небезпеку: що кажуть в ЗСУ

Чи становлять війська Північної Кореї небезпеку: що кажуть в ЗСУ

Армія КНДР. / Фото: Associated Press

Військові не очікують серйозної небезпеки від північнокорейських військ.

Українські військові не вважають, що контингент Північної Кореї в Курській області становить особливу небезпеку

Про це повідомив командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України бригадний генерал Ігор Скибюк.

"Боєздатність цих підрозділів достатньо сумнівна, враховуючи специфіку Північної Кореї", - висловився він. 

За оцінками ЗСУ, в Курській області перебуває понад 10 тисяч солдатів. Щодня знищується понад тисячу військових РФ.

"Це умовно на 10 днів ресурс. Ми досить впевнено почуваємося на Курщині. Коли почнуться відповідні операції із їхнім застосуванням і наша протидія, ми побачимо, чого вони вартують. Це просто ще плюс 10 тисяч солдатів, і нічого небезпечного я від них не очікую", - повідомив Скибюк.

Нагадаємо, Міністерство оборони США оприлюднило нові оцінки щодо участі військ КНДР у війні проти України. Відомо, під Курськ  перекинуто понад 11 тисяч північнокорейського контингенту.

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