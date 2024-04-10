Чи стримають російський наступ оборонні лінії України: Подоляк розставив крапки над "і"

За словами радника очільника ОП, фортифікаційні споруди не зможуть зупинити росіян, але спосіб протистояти наступу РФ все ж існує.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що лише будуванням оборонних ліній неможливо протистояти російському вторгненню.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Фортифікації потрібні, це безумовно... Але чи буде це стримувати Росію – ні. Тому що вони психологічно... заточені на максимально геноцидну війну. Тобто вони будуть іти-іти, поки ми не будемо знищувати так, щоб вони мали величезні проблеми по лінії фронту", – заявив радник.

За його словами, для цього недостатньо знищувати російську живу силу безпосередньо на лінії фронту. Також необхідно знищувати логістику.

"Тобто треба мати набагато більше зброї, яка буде далекобійною, для того, щоб у них не вистачало і були дефіцити підвозу мобілізованих, снарядів тощо. І тільки величезні втрати шокувального типу будуть таким важелем впливу, стримувальним фактором для Російської Федерації. Все інше – це не буде їх зупиняти", – пояснив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Гуменюк розповіла про лінії оборони на Херсонщині. За її словами, висадитися ворогові на правий берег Дніпра фактично нереально.

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