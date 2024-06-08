Чи створюватиме 3-тя штурмова спецпідрозділ під засуджених: рекрутер бригади дав відповідь

Дмитро Кухарчук розповів, що засуджених інтегруватимуть в основні відділення.

У 3-й окремій штурмовій бригаді прийняли рішення не створювати спецпідрозділ під добровольців з колоній.

Рекрутер 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів "DW Українською", що засуджених інтегруватимуть в основні відділення.

"Після навчального центру ми будемо їх рівномірно інтегрувати в підрозділи", – розповів рекрутер.

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У бригаді зазначили, що спеціальні окремі підрозділи можуть погано впливати на мотивацію та моральний стан бійців.

"Це порушує нашу честь, нашу совість та взагалі будь-які моральні принципи", – розповів Дмитро Кухарчук про спецпідрозділи для ув’язнених.

Рекрутери 3-ї штурмової намагаються набирати тільки вмотивованих засуджених.

Своєю чергою у 5-й окремій штурмовій бригаді розповіли, що формують окремий батальйон під людей з кримінальним минулим.

"Згідно з законодавством це має бути загін спеціалізованого призначення, а у нас просто штурмова бригада, тому потрібно створювати спеціалізований підрозділ. Нам конче необхідні люди і ми створили батальйон", – розповів представник 5-ї бригади.

У міністерстві юстиції розповіли, що більше чотирьох тисяч в’язнів виявили бажання піти на військову службу у перші тижні дії закону.

Після того, як засуджений захотів підписати контракт, суд ухвалює рішення про умовно-дострокове звільнення, яке надходить до відповідного ТЦК.

Засуджені можуть укладати контракти на посади рядового, сержантського, старшинського, а також офіцерського складу – відповідно до військового звання, за яким перебувають на військовому обліку.

Строк служби – до закінчення особливого періоду. Вони отримуватимуть щорічну основну відпустку, а також відпустку за сімейними обставинами.

Раніше у Мін'юсті повідомили, що в Україні вже понад 600 ув'язнених вийшли з в'язниць та приєдналися до Збройних сил у межах мобілізації. Засуджені, які виявили бажання долучитися до Сил оборони України, стануть штурмовиками.

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