Чи такий страшний дрон “Ланцет”, як його показують: аналіз російських відео

Росія не має технічної можливості виробляти “тисячі дронів на місяць”, як запевняє роспропаганда.

Військовий аналітик Олександр Коваленко проаналізував кілька десятків російських пабліків та підрахував кількість публікацій відео із застосуваннями безпілотників "Ланцет". Як виявилося, такої масовості, яка могли би бути при виробництві "тисяч дронів щомісяця”, не існує.

“Щомісяця відсутні публікації тисячі відео з ударами "Ланцетів". Нема сотень. Більше того, їхня кількість не перевищує сотні!” - написав він за результатами аналізу в своєму Telegram-каналі.

Упродовж трьох місяців, від травня до липня, експерт отримав такі цифри за кількістю відео з ударами "Ланцет":

травень — 47;

червень — 34;

липень – 55 (станом на 27.07).

При цьому він зауважив, що на деяких відео вражався один і той самий об'єкт декількома "Ланцетами", особливо модифікації "Ланцет-1".

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Траплялися відео враження вже підбитої української техніки, але з різних ракурсів, які видавалися за різні відео. Особливо це дублювання стосувалося БМП M2A2 Bradley.

“Цікаво й те, що всі відео із "Ланцетами" пропагандисти супроводжують словом "Знищення". Тобто, вони від початку виключають той факт, що ураження "Ланцетом" може бути невдалим і навіть не зашкодить техніці, наприклад, як в одному з відео з гаубицею Д-20”, - зауважив Коваленко.

Оскільки навіть з урахуванням статистики збитих "Ланцетів" та умовно не опублікованих відео, хвальковитих відео росіяни не публікують тисячі чи сотні щомісяця, це, за словами аналітика, зайвий раз підтверджує, що Росія не має технічної та технологічної можливості виробляти тисячі дронів на місяць, не кажучи вже про десятки тисяч.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти рознесли дезінформацію про виробництво в РФ 200 тисяч дронів "Ланцетів", яких незабаром буде буцімто мільйон.

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