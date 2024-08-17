Чи "торгуватиметься" Путін захопленою ЗСУ територією Курщини: прогноз полковнка Левндовського

Росія змушена долучати до на відбиття Курської області строковиків.

Захоплена ЗСУ територія Курської області не матиме такої цінності, щоб "торгуватися" нею з росіянами.

Таку думку висловив полковник запасу польської армії Пьотр Левандовський в коментарі LIGA.net.

Він вважає, Путін не буде виводити війська з України через окупацію "шматка" Росії.

"Під час переговорів ключове значення може мати послідовна підтримка Києва з боку західних союзників", – висловився він.

За його словами, по-перше, операція ЗСУ вкотре викрила російське військове командування та диктатора Володимира Путіна на брехні, що вони контролюють ситуацію на фронті.

"По-друге, ще раз виявилася слабкість російських Збройних сил і сил безпеки, які, враховуючи концентрацію сил ЗСУ на сході України, "не можуть забезпечити безпеку прикордонних районів", - вказано в повідомленні.

"Ще однією проблемою для росіян є необхідність залучення до боротьби російських солдатів строкової служби, хоча Путін обіцяв, що ті не будуть воювати з українською армією", - додав Левандовський.

Нагадаємо, експерт озвучив, на які ще області РФ можуть увійти ЗСУ.

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