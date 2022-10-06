Чи ухвалив Путін завдати ядерного удару по Україні: що кажуть у Пентагоні

Раніше Зеленський заявляв, що Путін не застосує по території України ядерної зброї.

Речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрік Райдер прокоментував загрозу ядерного удару по Україні. Він зауважив, що у США поки не бачать ознак того, що російський президент-терорист Володимир Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї в Україні.

Заяву речника Пентагону навів журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Ми (Міноборони США - ред.) не вважаємо, що Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї в Україні на цей момент", - йдеться у дописі журналіста, який від 2019 року працює в США.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю по Україні

Нагадаємо, Володимир Зеленський впевнений, що російський "фюрер" Володимир Путін не наважиться завдати ядерного удару по Україні, оскільки він розуміє, що після цього він не зможе "зберегти своє життя".

Про те, що найближчим часом РФ не використає проти України ядерну зброю, вважає і керівник української військової розвідки Кирило Буданов. "Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути завданий по території України", - запевнив Буданов.

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