Чи варто боятися наступу Росії на Миколаїв і Кривий Ріг: експерт дав відповідь

Жданов зазначив, що сьогодні - не 24 лютого, Збройні сили України давно окопалися.

На сьогодні загрози наступу російських військ на Кривий Ріг немає.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі.

У контексті інформації про прибуття російських десантників на окуповані території Жданов відповів: "Висадки десанту 100% немає. Чому? Тому що у них немає можливості його висаджувати. Вертолітний парк дуже сильно постраждав. Літаковий парк там взагалі не застосуєш. Куди його висаджувати?"

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"Якби планувалася висадка десанту, їх куди-небудь в районі Мелітополя, на аеродром, посадили б на "вертушки", борти транспортні і тоді б повезли і почали висаджувати. Але це сьогодні нереально. Прорив вертольотів в глибину не реальний. Зверніть увагу: російська авіація далі лінії фронту нікуди не залітає. Крім ракет, більше нічого не летить углиб країни. Тому прориватися і бомбити наші міста - це маячня. Не факт, що вони долетять до цих міст - і вони прекрасно це знають", - пояснив експерт.

Жданов зазначив, що сьогодні - не 24 лютого, Збройні сили України давно окопалися.

"Загроза прориву що для Запоріжжя, що для Кривого Рогу, що для Миколаєва на сьогодні практично дорівнює нулю. Тому що питання прорвати оборону: на сьогодні кількості російських військ набагато менше у порівнянні з тими, що вторгалися до України 24 лютого", - сказав він.

ЗСУ розгорнуті за штатами воєнного часу, створені резерви на всіх напрямках, додав Жданов.

Експерт вважає, що збір десантників свідчить про те, що російське командування досі вірить в їхню найбільшу здатність наступати.

"Ми розгромили всі десантні батальйони на території України, всі вони оновили склад. Це не ті десантники, яких готували роками і вони вміли бігати, стрибати, це молодняк, який набрали на контракт. Так, бойовий досвід у них є, але підготовка гірша. Їх зібрали як найкращих. Тоді про що говорити про підготовку решти військ", - підсумував Жданов.

Нагадаємо, що окупанти починають готуватися до прориву на Криворізькому напрямку.

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