Чи варто чекати на демобілізацію в найближчі пів року: думка українського військового

Командир 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії полковник Ігор Оболенський вважає, що найближчі пів року не варто чекати демобілізації.

Таку думку український військовий висловив в інтерв'ю "Українській правді".

Також читайте Військовий зробив невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні

"Звісно, демобілізація потрібна, відпочинок потрібен. Але ми з вами живемо в реальності. Для того, щоб хтось пішов відпочивати, треба, щоб хтось його замінив. Наразі я не вбачаю можливості зробити це на 100 відсотків. Тому ми, наприклад, намагаємося це робити всередині підрозділу. Боєць повинен знати, що у нього є час на підготовку, є час на відпустку. Він приходить на війну, може відвоювати 3-6 місяців, після чого його обов'язково замінять. Він відпочине свій місяць відпустки, далі – підготовка, через два–три місяці – знову на війну", - розповів він.

Оболенський наголосив, що захищати свою державу - це "наша робота, це наша держава, і ми зараз воюємо за націю".

"Ми, як держава, уже відомі, як держава ми вже відбулися, з початком цієї повномасштабної війни. Перша перемога вже є. Друга перемога – це нація. Коли ми всі зрозуміємо, що ми - єдина нація, і зможемо всі разом відстоювати її. Тоді нам не буде страшний ніякий ворог", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню висловився про демобілізацію військових ЗСУ.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.