Чи варто очікувати припинення вогню: у Туреччині заявили про зближення позицій на переговорах Москви та Києва

Чи варто очікувати припинення вогню: у Туреччині заявили про зближення позицій на переговорах Москви та Києва

За словами Чавушоглу, є збіг позицій обох сторін із важливих питань, зокрема й критичних.

Росії та Україні на переговорах вдалося зблизити позиції щодо низки пунктів.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю турецькій газеті "Хюррієт".

"Є збіг позицій обох сторін із важливих питань, зокрема й критичних. Ми бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами", - зазначив він, додавши, що деякі проблеми слід вирішувати на рівні керівників.

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Крім того, Чавушоглу наголосив, що, вразі, якщо сторони не відступлять від своїх нинішніх позицій, можна сказати, що "ми сподіваємось на припинення вогню".

"Є відкриті канали між лідерами. Це тепер відомо", - резюмував він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України та Росії Дмитро Кулеба та Сергій Лавров провели зустріч 10 березня в Анталії за посередництва голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу. За підсумками зустрічі український міністр вислови свої відчуття, що Росія не встановлюватиме перемир'я.

Пізніше Кулеба розповів залаштункові деталі зустрічі з Лавровим та заявив про готовність до нових перемовин "без російських наративів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Туреччини

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