Чи варто очікувати розвалу Росії після відходу Путіна: прогноз естонської розвідки

За оцінкою глави розвідцентру Сил оборони полковника Марго Гросберга, війна в Україні затягнеться щонайменше на рік, і на розпад Росії сподіватися не варто.

Розвалу Росії після відходу президента Володимира Путіна очікувати не варто. Бо він будував свою систему понад 20 років.

Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, передає ERR.

За оцінкою Гросберга, війна в Україні затягнеться щонайменше на рік.

"Путін витратив більше 20 років на створення системи, яка не сильно зміниться, якщо він піде. РФ не дозволить собі ще одного Горбачова, я в цьому більш ніж впевнений. Навіть якщо одного разу щось станеться з Путіним. Ця система живить себе і підтримує себе таким чином. Якийсь розпад на шматки у вигляді національних держав, Сибір якось окремо - я в це не вірю", - сказав він.

Водночас полковник зазначив, що в Росії можливо все, зокрема прихід до влади нинішнього голови Чечні Рамзана Кадирова.

"Сьогодні в РФ можливо все. У той же час це звучить настільки неймовірно, що я навіть не уявляю, як російське суспільство і російська владна верхівка під Путіним це б проковтнули. Це дуже цікавий хід думки, але зараз це справді не вкладається в моїй голові", - додав він.

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