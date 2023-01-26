Чи варто очікувати сьогодні другої хвилі ракет: у Повітряних силах дали відповідь

Після ранкової ракетної атаки Росії речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі для ТСН.ua розповів нові подробиці.

"Вчора були ознаки того, що ворог готується, був рух на їхніх аеродромах. Вночі, як пам’ятаємо, була атака дронами. Але якщо б вони, дрони, були у них у достатній кількості, ворог запускав би їх кожного дня, як це було в жовтні. Значить, зараз у них немає їх у достатній кількості. Дрони, можливо, запускали для виявлення нашої ППО, виснаження, корегування", - сказав Юрій Ігнат.

Чи можлива сьогодні друга хвиля ракетної атаки? На це запитання Ігнат нам відповів так: "Я такої інформації не маю. Хоча було таке, коли відбулася друга хвиля, близько 17:00. Щодо "Кинджалів", про які говорять, що їх у ворога залишилося близько 40 штук. Точної кількості ніхто не знає. Вони ще можуть їх виробляти, але не в достатній кількості".

Джерела ТСН.ua в Міністерстві оборони не виключають, що цього разу обстріл був здійснений з метою "привітати" президента України Володимира Зеленського з днем народження – вчора йому виповнилось 45 років.

Нагадаємо, вранці 26 січня росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку по всій Україні. У Києві зранку 26 січня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Війська РФ випустили в напрямку столиці близько 20 ракет. Унаслідок влучання в нежитлову забудову в Голосіївському районі є загиблий і двоє поранених. Постраждалих госпіталізували медики.

Під час ракетної атаки на Україну російське військо здійснило 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

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