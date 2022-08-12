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Чи варто очікувати введення миротворців ООН на Запорізьку АЕС: відповідь експерта

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Чи варто очікувати введення миротворців ООН на Запорізьку АЕС: відповідь експерта

Фото: Associated Press

За його словами, більш реалістично забезпечити присутність якихось військових експертів ООН на станції.

Очікувати введення миротворців ООН на Запорізьку атомну станцію найближчим часом не варто.

Про це ексклюзивно для ТСН розповів виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Введення миротворці – це дуже тривалий процес. Він займає навіть не пів року. Тому вочевидь, очікувати введення миротворців ООН на станцію уже завтра не варто", – каже Леонов.

За його словами, більш реалістично забезпечити присутність якихось військових експертів ООН на станції.

"Хоча Росія і на це не піде. Але ця відмова буде свідчити про те, хто несе повню відповідальність за події", – підсумував експерт.

Раніше Олександр Леонов пояснив, навіщо Росія скликала Радбез ООН щодо Запорізької АЕС.

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