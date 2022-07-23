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Чи варто зараз боятися наступу армії Білорусі на Україну: військовий експерт відповів

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Чи варто зараз боятися наступу армії Білорусі на Україну: військовий експерт відповів

Фото: Сайт Міноборони Білорусі

Військовий експерт Денис Попович, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відтягує наступ на територію України, тому наразі не варто боятися атаки ЗС РБ.

Експерт назвав одну з ознак, яка вказує, що поки білоруська армія не готова наступати.

Про це він розповів 24 каналу. 

"Наразі є факти того, що білоруси відвантажують боєприпаси до росіян. Однак, коли країни готуються до вторгнення, то такого відбуватись не може. Вони, навпаки, повинні концентруватися, скупчуватися для того, щоб бути використаними на напрямку головного удару. Тому це та ознака, що білоруси, в особі лукашенка, як можуть, так і відтягують рішення щодо можливого вторгнення до України", – пояснив Попович.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про дві реальні загрози з боку Білорусі. За його словами, це - російські ракетні війська. Друга - російські пілоти, які можуть завдавати ракетних та авіаударів по території України.

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