Чи варто зменшувати мобілізаційний вік нижче 25: думка командира штурмового батальйону

Комбат Першого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Петро Горбатенко "Ролло" є активним прихильником мобілізації молоді. Комбат вважає, що воювати мають 18-річні. Через це нещодавно він навіть потрапив під шквал критики.

В інтерв’ю "Українській правді" Ролло розповів про мотивацію молоді та спротив батьків.

"Можна з 18... 18-річні є у нас безпосередньо в підрозділі і вони виконують завдання нічим не гірше за інших. По-друге, відповідне бажання, мотивація в них також присутні. Їхній молодий вік не є для них перепоною, а навпаки - перевагою... Недоліків від цього я не бачу. Я розумію просто неприйняття цього зі сторони батьків", - каже командир штурмового батальйону.

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Раніше Горбатенко вже заявляв, що прийшов час мобілізувати 18-20-річних, а не "дідів". Командир штурмового батальйону закликав підходити до мобілізації в Україні ширше: мовляв, студенти також можуть воювати.

На думку військового, старші бійці (50+) уже мають багато супутніх хвороб, набутих за життя і в більшості вже не можуть виконувати якісно бойові завдання через це.

"В чому проблема, що студенти? Ну і що? Студенти не мають воювати? Повинні. Вони підходять? Підходять. Вони, що не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий та не народжений для війни. Питання у підході до підготовки", - сказав Ролло.

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