Чи вдалося Курській операції відтягнути війська РФ з Донбасу: оцінка The Economist

Вторгнення ЗСУ на територію Росії 6 серпня відкрило новий фронт і поставило під сумнів думку про те, що війна зайшла в глухий кут.

Україна сподівається, що наступ змусить Росію перенаправити свої війська з Донбасу - центру бойових дій на сході країни. І це нібито справджується — військова активність на Донбасі знизилася після 16 серпня, за винятком наступу на Покровськ.

Про це пише The Economist.

Однак видання вирішило самостійно оцінити, чи дійсно активність на лінії фронту змінюється. Для цього використовувалися супутникові дані НАСА для моніторингу високотемпературних теплових явищ, таких як пожежі та гарячий дим. Потім їх оцінювали алгоритмом машинного навчання, щоб визначити, чи пов'язані вони з поточними бойовими діями, а не з лісовою пожежею або димом від фабрики.

Щоб оцінити ефект Курського наступу, The Economist порівняв частоту пожеж у Курській області з п'ятьма областями України, які прийняли на себе основний тягар війни: Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською та Харківською.

"Наш трекер поки не виявив явних ознак ослаблення атак на українські позиції. Наші дані свідчать про відносно стабільну активність на лінії фронту в Харкові та Херсоні, а також про зростання активності в Запоріжжі та Донецьку. Також Росія продовжує наступати на сході України з 6 серпня і наближається до Покровська", - пише видання.

Водночас супутникові дані The Economist щодо Курської області свідчать про збільшення активності: з п'яти пожеж на день у середньому в липні до більш ніж 150 з 19 серпня.

"Їхнє місце розташування і значне збільшення з початку вторгнення дають змогу припустити, що більшість із них пов'язана з бойовими діями. Це може свідчити як про просування України в цьому районі, так і про контратаки Росії", - пише видання, зазначаючи, що солдати і військові джерела також підтверджують, що бої в Курську активізувалися після початкових успіхів України.

Нагадаємо, американські посадовці занепокоєні, що операція України в Курській області може перевантажити війська Сил оборони і що вони можуть бути надто розтягнуті.

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