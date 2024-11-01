Чи вдалося Росії захопити Часів Яр і Торецьк: відповідь ЗСУ

Російській окупаційній армії не вдалося окупувати Часів Яр та Торецьк у Донецькій області.

Про це заявила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовінкова в ефірі одного з телеканалів.

Вона наголосила на тому, що росіяни поширюють повідомлення про те, що нібито їм вдалося взяти під свій контроль Часів Яр і Торецьк. Втім, це не відповідає дійсності.

"Я спростовую цю інформацію, адже у Часовому Яру ворог не перетнув канал і не закріпився. Так, малі штурмові групи перебігають канал і намагаються закріпитися, але на цей момент вони не мають переваги у цих містах. Лінія зіткнення стабілізована і росіяни не просуваються", - наголосила Бобовнікова.

За її словами, мета ворога не змінилася. Загарбники надалі хочу захопити та окупувати Донецьку та Луганську області ще до холодів. Речниця ОТУ наголошує: такий висновок можна зробити з того, що росіяни не готуються до зимового періоду. Немає ознак підготування техніки чи особового складу, а також для російських солдатів не видають зимове спорядження.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив про дуже складну ситуацію на фронті. Зараз на всіх напрямках на лінії фронту тривають дуже складні бої. Тому, наголошує військовий 3-ї ОШБр, треба сконцентруватися на тому, щоб стабілізувати лінію.

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