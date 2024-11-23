Чи вдарить знову РФ балістикою "Орешнік": експерт оцінив і назвав головну небезпеку

Американські аналітики вважають, що Росія може найближчими днями завдати удару балістичною ракетою "Орешник" ("Кедр"), якою вони вдарили по Дніпрі.

Ймовірність такої атаки оцінив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

Він наголосив, що, повідомленнями росЗМІ, повітряний простір РФ закривається від 06:00 до 22:00 у зв’язку з можливістю нових випробувань на полігоні Капустин Яр. Саме звідти окупанти запустили повітряну ціль на Дніпро.

"Чи варто це розцінювати, як загрозу удару по територію України? Так, варто. Може бути завданий ще один удар по територію України, оскільки ми чули про те, що цих "Кедрів", експериментальних зразків, у росіян принаймні два або понад два. Вони зараз проводять випробування цієї системи і полігоном для випробування слугує територія України", - наголосив експерт.

З його слів, цей запуск не обов’язково відбудеться, адже росіяни можуть запустити ракету десь по цілях на своїй території.

Попович зауважив, що можливості української ППО збивати цей тип балістики "дуже-дуже обмежені". Так, навіть ЗРК Patriot може це робити лише в теорії. Тим більше, що не можна передбачити, куди саме полетить ракета, якщо пуск відбудеться по території України, пояснив Денис Попович.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що вчора зранку РФ ударила новою міжконтинентальною балістикою. За його словами, тривають експертизи.

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