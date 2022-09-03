Чи вдасться армії Путіна захопити усю Донецьку область до нового дедлайну: відповідь експерта

Попри те, що керівництво Росії кидає на схід нових військових, їхній наступ зазнає поразки. ЗСУ на Донецькому напрямку тримають оборону міцно. Всі атаки росіян не мають жодного продовження.

Так думку висловив експерт центру оборонних стратегій Андрій Риженко в ефірі телеканалу "Апостроф TV".

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Він вважає, що Путін обрав саме цю дату, оскільки він розуміє, що його армія не зможе вести бойові дії в осінньо-зимовий період, вони будуть обмежені.

"Зараз Путін безпосередньо спілкується з командувачем "спецоперації", який на території України. Шойгу та Герасимов зараз трохи відійшли в сторонку. Я думаю, що це була його ініціатива. Це пов'язано з, перш за все, що можливості російської армії вести бойові дії в осінньо-зимовий період також обмежені. Вони розуміють, як тільки погіршаться погодні умови, це зробити буде дуже важко. Потрібно вести проміжковий облік того, щоб доповісти громадянам РФ, що досягнуто і які перемоги. Для цього я думаю встановлена ця дата (15 вересня -ред.), але вона вчоргове буде провалена, бо перспективи наступу РФ на сході фактивно ніякі. Ми знаємо, що вони зараз там активізувалися, залучаються свіжі солдати, також там воюють "кадирівці", - сказав Риженко.

Нагадаємо, Путін знову змінив терміни ззахоплення Донецької області. Відтепер, російські військові планують оупувати регіон до 15 вересня. Відповідно до попередніх планів, окупанти мали вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця серпня, але не змогли завдяки ЗСУ.

Біля Одеси пролунав потужний вибух

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