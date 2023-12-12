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Чи вдасться окупантам захопити Куп’янськ та що планує РФ на цьому напрямку: відповідь військового

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Чи вдасться окупантам захопити Куп’янськ та що планує РФ на цьому напрямку: відповідь військового

При в’їзді в Куп’янський район замість відповідної таблички видніється монумент із написом "Куп’янський рай", де дві перші букви другого слова, ймовірно, стерли бойові дії / Фото: Радіо Свобода

Резерви, які підтягує ворог до Куп’янська, – це резерви, які поновлюють втрачений особовий склад.

Під Куп’янськ ворог підтягує резерви, які тривалий час накопичував в районі Донецької області.

Чи вдасться російським окупантам захопити Куп’янськ та що планує РФ на цьому напрямку, розповів начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі телемарафону "Єдині новини" 12 грудня.

"Якщо ворогу вдасться зайняти Синьківку, то звідти – найбільш зручні підходи до Куп’янська. Тобто Синьківка – це хороший плацдарм для проведення подальших наступальних дій в напрямку Куп’янська. Тому для нас оборона на Синьківці є одною з пріоритетних задач", - зазначив він.

За словами Шевцова, ворог підтягує резерви, які тривалий час накопичував в районі Донецької області. Але це резерви, які поновлюють втрачений особовий склад.

"Протягом останніх місяців ворог зазнав великих втрат, як в особовому складі, так і в техніці, і зараз цим резервом вони просто поповнюють той особовий склад, якого їм не вистачає... Кілька разів вони намагалися зробити якісь дати, до яких вони мали захопити Куп’янськ. До серпня вони мали його захопити, до листопада, до Нового року. Зараз новий термін – до березня. Але як ви бачите, поки що в них нічого не виходить. Сили оборони тримають на цій ділянці надійну оборону і поки що у ворога нічого не виходить", - резюмував  начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон".

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти на півдні України формують нові штурмові підрозділи з офіцерів.

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Дата публікації
Перегляди
536
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