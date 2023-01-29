Чи вдасться Росії до березня захопити Краматорськ та Слов'янськ: пояснення військового

Військовий аналітик, колишній командир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий розповів, що Росії не вдасться до березня захопити великі міста Донецької області - Краматорськ та Слов'янськ.

Про це він сказав у коментарі телеканалу FREEДОМ.

Військовий зауважив, що Росія кілька місяців "лоб в лоб" штурмувала Бахмут, проте в окупантів не вдалось захопити місто. Тоді загарбники зосередились на Соледарі і після півтора місяця важких боїв таки окупувала цей населений пункт. Метою російської окупаційної армії є захоплення Донеччини до березня 2023 року, проте у них нічого не вийде.

Євген Дикий зауважив, що Бахмут забезпечується двома трасами, після взяття армією РФ Соледара, одна з доріг опинилася під загрозою. Якщо росіяни прорвуться через Кліщіївку до другої траси, тоді ЗСУ ймовірно будуть змушені покинути Бахмут. Проте інші великі міста Донеччини росіянам не вдасться швидко захопити.

"Якщо врахувати, що Бахмут вони беруть із вересня, тобто вже шостий місяць минув і поки що не взяли, то такими темпами й такими силами агломерацію Слов’янськ — Краматорськ — Костянтинівка їм доведеться брати наступних півтора-два роки. Тобто про вихід до кордону Донбасу наприкінці березня ні з якого боку не йдеться", — наголосив Євген Дикий.

Бої за Бахмут

Бої за Бахмут є одними із найкривавіших на лінії фронту. Російська влада кидає на захоплення українського міста свою окупаційну армію та найманців із ПВК "Вагнер". Згодом росіяни перекинули свою увагу на містечко Соледар. Його терористам вдалось захопити після півтора місяця жорстоких боїв. Цей населений пункт окупанти практично стерли з лиця землі.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що ЗСУ в жодному з великих контрнаступів не втратили стільки особового складу, скільки росіяни зараз втрачають на Донбасі.

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