Чи вдасться Україні отримати авіацію до початку контрнаступу ЗСУ: пояснив Євген Карась

Скоріше за все, штурмова авіація — це історія боїв за Крим.

Для деокупації Криму може знадобитися штурмова авіація. Літаки F-16, А-10 або Apache.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

За його словами, отримання авіації - тривалий процес. Ідеальний варіант для нас, отримання літаків F-16, тому що це масовий винищувач, його багато в різних країнах НАТО.

“На ньому точно можуть працювати багато українців-діаспорян або які служили в іноземних арміях. Тому F-16 — хороша платформа. Ми чули оцінку ГУРу стосовно того, що вони звертають увагу на штурмовики А-10 або Apache. Тут видніше тим, хто буде формувати цей запит, яке буде бачення застосування авіації, її ролі і функцій. Але це досить тривалий процес і скоріш за все штурмова авіація — це історія боїв за Крим”, - зазначив Євген Карась.

Нагадаємо, що деокупація Криму вимагає “нової редакції”. Тобто планується змінити стратегію звільнення півострова від російських окупантів.

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