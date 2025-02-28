Чи вдасться закінчити війну до 9 травня: Годжес відповів, від кого це залежить

Путіну було б дуже вигідно закінчити війну проти України у символічну дату – 9 травня 2025 року, через 80 років після перемоги СРСР у Другій світовій війні, як пишуть деякі західні ЗМІ. Але він не зможе це вирішувати одноосібно, і багато що у цій ситуації залежатиме навіть не від президента США Дональда Трампа, а від українського лідера Володимира Зеленського.

Таку думку висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю "24 Каналу".

Він підкреслив, що голоси, які заявляють про припинення вогню чи закінчення війни в Україні до будь-якої дати, насправді висловлюють лише власні "передбачення" чи приховані бажання, тому що наразі немає підстав навіть для обґрунтованих прогнозів, коли може закінчитись війна в Україні.

За словами Годжеса, кремлівський диктатор "спить і бачить" свою перемогу у війні і Трампа в ролі шановного гостя на Червоній площі.

"Але це лише спекуляції. Будь-яка дата чи термін, принаймні публічно, виглядають штучними. Росія має повірити, що ми готові це робити [вести переговори з Росією – ред.] до того моменту, поки президент Зеленський не скаже, що це [результат переговорів – ред.] його влаштовує. Не має значення, скільки часу це триватиме", – наголосив генерал.

Годжес впевнений, що теперішня адміністрація Білого дому на чолі з Трампом зможе примусити Путіна погодитись принаймні на припинення вогню.

"Звісно, це тільки частина набагато більшого процесу. Я вважаю, що переговори не обмежуватимуться лише припиненням вогню або кордонами. Вони, ймовірно, охоплюватимуть й інші важливі питання", – припустив Бен Годжес.

Нагадаємо, за словами Годжеса, війна може закінчитись хоч завтра. Путін може сказати "досить" і припинити війну за один день, але просто зараз цього не станеться.

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