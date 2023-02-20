Чи велика загроза від окупантів із неба: військовий експерт оцінив авіаційний потенціал ворога

Російська авіація вже ніколи не залетить на територію України, вважає Світан.

Росіяни протягом року збирали авіацію, розподіляли її вздовж кордонів України. Близько 40 аеродромів наразі задіяно російською авіацією на дальності бойового радіусу – від 500 до 700 км.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"У Білорусі, Росії, окупованому Криму – 40 аеродромів використовуються РФ протягом усього цього року для виконання певних бойових завдань. Посилення використання авіації буде, але буде локальне, на фронтах, що знову відкрилися", – зазначив Світан.

Російська авіація вже ніколи не залетить на територію України, вважає Світан.

"Системою ППО, яка зараз перекриває практично всю Україну, 90% російських літаків буде збито. А от локально, вздовж лінії фронту, армійською чи фронтовою авіацією вони виконуватимуть ці завдання. Але вони й зараз це виконують. Тому повітряних боїв, які широко анонсуються, над Україною не буде", – додав експерт.

Водночас речник Повітряних сил не виключив можливість ракетних ударів та загострення на фронті найближчим часом.

Росія здійснює підготовку до атак, а також загострює ситуацію до річниці вторгнення до України.

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