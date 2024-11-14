Чи вичерпуються в Росії запаси дронів з Ірану: військовий експерт дав відповідь

Після масованих атак дронами можна сказати, що РФ взяла певну оперативну паузу, зазначив Сергій Братчук.

Запаси дронів з Ірану в РФ, ймовірно, вичерпуються.

Таку думку висловив військовий експерт, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Ми-Україна" .

Речник "Півдня" зазначив, що після масованих атак дронами можна сказати, що РФ взяла певну оперативну паузу.

"Оскільки ворог використовує багато дронів-обманок, які йдуть поруч з "шахедами", можливо, росіяни ще не вийшли на той критичний рівень власного виробництва "шахедів". Або запаси, які надходять з Ірану – закінчуються. Тому що сказати, що погода кардинально впливає на обстріли – я б не сказав", – зазначив Сергій Братчук.

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