Чи відбудеться судилище над "азовцями": Арестович вказав на два варіанти розвитку подій

У разі судилища про жодні переговори РФ може забути назавжди.

Російська окупаційна влада буде тягнути час, але не влаштує так званий публічний трибунал у Маріуполі - судилище над "азовцями".

Такої думки дотримується радник Офісу президента України Олексій Арестович, про що він розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.

"Зеленський чітко сказав, що у разі судилища над "азовцями", про жодні переговори РФ може не мріяти. Закривається опція як така", - зазначив він.

Арестович також сказав, що Україна напередодні надіслала додатковий пакет документів, які попереджають про проведення цього судилища міжнародні юридичні інстанції.

"Тому росіяни у дуже скрутному становищі: з одного боку треба зобразити для своїх внутрішніх шалених патріотів, що "азовців" наздогнала "заслужена кара", а з іншого боку, нарватися на ультиматум - закрити собі опцію переговорів із Києвом. Але ж це дуже важка для них історія", - зазначив він.

За його словами, скоріш за все, окупанти у Маріуполі тягнутимуть час.

"Масовий суд ... Ця витівка не пройде", - поділився своєю думкою Арестович.

Як повідомлялося, російські окупанти в Маріуполі інсценують так звані затримання бійців "Азову". Таким чином росіяни хочуть створити ілюзію "успішної" боротьби з українським спротивом.

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