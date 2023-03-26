Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи відбудеться в Україні демобілізації у разі затяжної війни: пояснення експерта

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1375
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чи відбудеться в Україні демобілізації у разі затяжної війни: пояснення експерта

Колаж. Мобілізація

Усі мобілізовані перебуватимуть в лавах ЗСУ, поки не скасують воєнний стан.

Лише після того, як буде скасовано воєнний стан в Україні, оголошений після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, Генеральний штаб визначиться з категорією військовослужбовців, які можуть бути демобілізовані. 

Про це у своєму відеоблозі  повідомив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами у разі, коли війна стане затяжною чи перейде у позиційну, усі призвані до війська під час загальної мобілізації залишаться на місцях. 

“Усі мобілізовані будуть перебувати в лавах ЗСУ до того часу, поки не буде скасовано воєнний стан”, - пояснив Жданов.

Він підкреслив, що поки завдання цієї війни не вирішені, “ніхто нікого нікуди не відпустить”.

Нагадаємо, Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - від 19 лютого до 18 травня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1375
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація