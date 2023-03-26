Чи відбудеться в Україні демобілізації у разі затяжної війни: пояснення експерта

Усі мобілізовані перебуватимуть в лавах ЗСУ, поки не скасують воєнний стан.

Лише після того, як буде скасовано воєнний стан в Україні, оголошений після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, Генеральний штаб визначиться з категорією військовослужбовців, які можуть бути демобілізовані.

Про це у своєму відеоблозі повідомив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами у разі, коли війна стане затяжною чи перейде у позиційну, усі призвані до війська під час загальної мобілізації залишаться на місцях.

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“Усі мобілізовані будуть перебувати в лавах ЗСУ до того часу, поки не буде скасовано воєнний стан”, - пояснив Жданов.

Він підкреслив, що поки завдання цієї війни не вирішені, “ніхто нікого нікуди не відпустить”.

Нагадаємо, Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - від 19 лютого до 18 травня.

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