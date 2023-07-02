Чи відмовляться ТЦК від практики "облав" на вулиці – пояснення керівника військкомату

В Україні періодично з'являються новини про те, що чоловіків примусово везуть до військкоматів просто з вулиці.

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко розповів, що наразі військкомати не можуть відмовлять від практики так званих "облав" – коли чоловікам вручають повістки на вулиці і везуть їх військкоматів.

Про це він розповів для Leopolis.news.

За його словами, добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких – контрактники) від планового завдання, яке мають виконати ТЦК.

"Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматична відправка до війська. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", - зазначив Тіщенко.

Він також розповів, що буває військовозобов’язаному вручають людині повістку на вулиці, він приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність – це точно повне право на відстрочку.

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування також пояснив ситуацію з мобілізацією працівників підприємств.

"Побутують думки, що вони (підприємства - ред.) зупиняться, якщо мобілізують штатних працівників. Потрібно зрозуміти, якщо наших військових не буде достатньо для оборони, то завтра на ці підприємства, прийдуть господарями буряти та кадирівці. Чи буде цим працівникам тоді важлива доля їх підприємств? Наш пріоритет – це забезпечення обороноздатності держави та народу України", - резюмував він.

Нагадаємо, керівник військкомату пояснив, які бувають види повісток та чим вони відрізняються.

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