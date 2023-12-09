Чи відновить РФ ракетні удари по Україні з бомбардувальників Ту-95МС – Ігнат оцінив

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія може повторити удари крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС по Україні – окупанти тримали паузу понад два місяці і, ймовірно, накопичували ракети.



Про це він розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни минулої осені та зими витратили понад тисячу крилатих ракет. Мова йде про авіаційні Х-101, Х-555 та морського базування "Калібр".

Ігнат зазначив, що після серії масованих ударів взимку окупанти взяли паузу, щоб відновити запаси крилатих ракет. Після цього удари повторилися влітку, а від кінця вересня ворог знову взяв паузу.

"Чи означає те, що вони будуть і надалі ними бити - хто його знає. Поживемо – побачимо. Те, що у них немає стільки ракет, скільки було минулого року, ми вже говорили", - заявив Ігнат.

Зранку 8 грудня окупаційна армія РФ вперше від 21 вересня 2023 року застосували проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Літаки випустили по Україні 19 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, з яких 14 було збито. Ракети летіли на Київ, але цілі не досягли, їх збили на підльоті. Частину ракет також збили у Дніпропетровській області – було влучання, є жертва.

Нагадаємо, ракетні удари по Україні 8 грудня можуть бути початком великої кампанії РФ.

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