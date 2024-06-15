Чи відправить Британія свої війська до України – Сунак зробив заяву

Ріші Сунак висловився про відправлення британських військових до України.

Премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна наразі не розглядає відправлення своїх військових або солдатів НАТО до України.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті La Repubblica.

Так, на запитання журналістів видання щодо відправлення іноземних солдатів до України, він відповів – "Ні".

Ріші Сунак наголосив, що потрібно нарощувати інвестиції в оборону, "тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття".

Премʼєр-міністр Британії висловився і щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ. За його словами, ракети мають використовуватися "із дотриманням міжнародних гуманітарних законів".

Нагадаємо, Британія планує виділити Україні понад $300 млн допомоги.

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