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Чи відправить Лукашенко білорусів на війну проти України: відповідь радника Тихановської 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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737
Час на прочитання
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Чи відправить Лукашенко білорусів на війну проти України: відповідь радника Тихановської 

Фото: ТСН.ua

Лукашенко та Путін і надалі тиснутимуть на Україну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поки не відправить білорусів на війну проти України. Йому та диктаторові Путіну вигідніше нагнітати ситуацію на кордонах з Україною. 

Про це в етері телеканалу "Freeдом" розповів старший радник Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Відправляти білоруські війська до Україна для Путіна та Лукашенка - це великий ризик. Бо це може призвести до внутрішньої динаміки, невдоволенню військових, відмови їх від участі у війні. Це буде дуже епічно, якщо вся ця техніка, яку на лукашенківському телебаченні піарили, як найкращу в світі, застрягне у першому болоті або буде розбитою ЗСУ. Вони це все розуміють. Для Лукашенка та Путіна найкраща стратегія - це нагнітання ситуації. Це краще, ніж фронт. Це створює тиск на Україну та білоруського суспільства", - сказав Франак Вячорка.

Роль Білорусі у війні проти України 

24 лютого з території Білорусі на Україну рушила російська окупаційна армія. Росіяни таким чином хотіли швидко захопити Київ, щоб встановити в Україні маріонетковий режим. Проте ЗСУ зруйнували їхні плани. 

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко визнав, що його країна причетна до війни проти України. Білорусь приймає у себе російських окупантів та надає свою територію для ракетних ударів по нашій державі. 

Зараз у Білорусі знову перебувають російські військові, а тому в Україні вкотре заговорили про загрозу нападу. Проте очільник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що поки наступу з території Білорусі не буде

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
737
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