Чи відправить НАТО свої війська до України: експерт оцінив кілька сценаріїв

Важливо посилити Україну, вважає експерт.
Навряд чи Північноатлантичний Альянс ухвалить рішення про введення своїх військ до України, щоб допомогти їй боротися проти Росії. Втім, рішення може бути ухвалене на рівні окремих країн-членів НАТО.
Таку думку висловив голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, повідомляє OBOZ.UA.
"Якщо є ядро країн, яке може сформуватись в плані такої більш активної підтримки України, це звичайно Франція, Німеччина і Велика Британія. Можливо, долучаться й інші країни, то це б цілком було б можливо. Тим більше, ми ж говорили раніше, що такі війська могли б бути на західному кордоні України, на північному кордоні України з Білоруссю. Там, де немає бойових дій, але це б звільнило наші українські сили, які могли б з великою потребою застосуватись на Східному фронті", – каже Джердж.
З його слів, дуже важливими є заяви міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро про те, що західним країнам важливо самим собі не ставити якихось червоних ліній у підтримці України.
"Мені здається, що говорити про демілітаризовану зону ще занадто рано. А щодо посилення України, це реалії сьогоднішнього дня. Дуже добре, що президент Франції означив цю тему, і нещодавно міністр закордонних справ Франції сказав, що дуже важливо, щоб ми самі собі не ставили якихось червоних ліній і бар'єрів у підтримці України в тому числі і щодо відправлення військ", – зазначив Джердж.
Експерт наголошує: важливим є те, що про це заявляється. Що більше - така опція можлива, незалежно від того, вона буде використана чи не буде. Втім, західні партнери України самі собі не повинні забороняти щось робити в цьому напрямку.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів, чи відправить НАТО свої війська до України. Зокрема, сам Рютте вважає "немудрою" таку ідею.
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