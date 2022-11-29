Чи виходять російські війська з Енергодара: в ОВА доповіли про ситуацію

Наразі немає підтвердженої інформації про те, що російські окупанти виводять свої підрозділи з тимчасово захопленого Енергодара на Запоріжжі.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Немає інформації, що ворог виводить підрозділи з Енергодара", – сказав очільник області в телеефірі.

"Очікуємо, що МАГАТЕ виконає свої зобов'язання, бо, на жаль, ми не бачимо убезпечення атомного об'єкта (Запорізької АЕС – ред.) та виведення з нього військ ворога", – написав Старух у Мережі.

Він наголосив на серйозній небезпеці для всього континенту, допоки в Енергодарі перебувають "російські терористи з важким озброєнням".

Нагадаємо, президент "Енергоатома" Петро Котін 27 листопада заявив про ознаки того, що російські загарбники готуються залишити захоплену ЗАЕС. Він також повідомив, що окупанти могли замінувати станцію.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков спростував можливий відхід армії РФ зі станції.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що російські загарбники все ж залишать ЗАЕС. Він заявив, шо ворожі сили планували повторити схему з окупованим Кримом: "прийти, обстріляти та шантажувати світ", проте МАГАТЕ виступило з проукраїнською позицією.

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