Чи використовує Росія Shahed-238 з реактивним двигуном: військовий експерт дав відповідь

Якщо припустити, що РФ вже отримує реактивні Shahed-238, то аналізувати можна об'єктивно лише на основі трьох якісних фотографій, зроблених у Тегерані наприкінці 2023 року.

У Мережі вже з'явилися фотографії нібито збитого безпілотника Shahed-238, який оснащений реактивним двигуном. Водночас у командуванні Повітряних сил поки що не підтвердили цю інформацію.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков та проаналізував, чи використовує РФ все ж таки Shahed-238 з реактивним двигуном.

"У мережі вже з'явилися фотографії нібито збитого Shahed-238, який оснащений реактивним двигуном. Водночас у командуванні Повітряних сил поки що не підтвердили цю інформацію. Але з вигляду на фото, збігаються і деталь повітрозабірника у вигляді трикутного заглиблення, розміщення деяких технологічних люків, а також саме аеродинамічне рішення та форма елементів фюзеляжу, які зафіксовані на фотографіях з уламками. Ці деталі збігаються із зображеннями дрона Shahed-238 з реактивним двигуном, який було зроблено в Ірані. І все нагадує те, що це він і є. Але потрібно дочекатися офіційного аналізу, і підтвердження цієї інформації", - пояснив Катков.

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Військовий експерт також додав, що, якщо припустити, що РФ вже отримує реактивні Shahed-238, то аналізувати можна об'єктивно лише на основі трьох якісних фотографій, зроблених у Тегерані наприкінці 2023 року.

"Shahed-238 має ту саму бойову частину і дальність, як і Shahed-136, але більшу швидкість, яка може орієнтовно становити 400-600 км на годину, що у 2-3 рази більше за максимальну швидкість Shahed-136. І це означає, що мобільним групам збивати їх буде важче. Але реактивний двигун дає кращу сигнатуру, яку можливо захопити інфрачервоними головками самонаведення, які використовуються ПЗРК", - наголосив Катков.

Нагадаємо, в Україні збили новий модернізований іранський Shahed. Ворожий дрон має реактивний двигун. Він долетів до середини країни. Його швидкість понад 500 кілометрів на годину.

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