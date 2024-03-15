Чи використовують окупанти модернізовані "Шахеди": відповідь Гуменюк

Росіяни під час атак по Україні використовують дроні, які фарбують. Так вони намагаються зробити їх "непомітними".

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми вже знайомі з тими модифікаціями, які вони вже застосували. Вони переважно пофарбовані в різні кольори, різні відтінки чорного, карбонового, темно-сірого. Намагаються підлаштуватися під нічне небо. Крім того, вони часто мають різні звукові характеристики - дещо гучніші, дещо тихіші. В різних модифікаціях по-різному. Наявні ознаки того, що підбирають, як буде ефективніше. Заключення про те, чи мають вони більш посилену бойову частину, ми поки що не маємо. Зокрема, стосовно того дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі 2 березня піл час нічної атаки. Але є таке припущення у фахівців, що, ймовірно, деякі з них мають підсилену бойову частину", – сказала вона.

Нагадаємо:

Російський генерал-майор Володимир Попов заявив про вихід нової версії безпілотників "Шахед" (окупантами називають їх "Герань") – на них були встановлені реактивні двигуни, внаслідок чого дрони стануть в кілька разів швидше.

Як зазначив Попов, якщо раніше "Шахеди" могли розганятися до 180-200 км/год, то зараз – до 450-600 км/год.

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